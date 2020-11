Ação solidária arrecada alimentos que serão entregues a idosos assistidos em projeto social em Itapevi

Alimentos serão entregues em forma de cestas básicas para as famílias. Foto: Reprodução





Uma ação solidária vai atender 22 idosos assistidos pelo Projeto Despertar, desenvolvido pela Associação Beneficente Maria de Magdala, casa espírita localizada em Itapevi (SP). Além dos alimentos, cada família cadastrada no projeto também receberá uma singela lembrança, em forma de desenho e artesanato, feita por crianças de um grupo de evangelização infantil da Associação Espírita Atitude de Amor, de Cotia (SP). Foram também as crianças da Atitude de Amor as principais responsáveis pela maioria das doações dos alimentos arrecadados. Neste final de semana, coordenadores e voluntários da casa Atitude de Amor fizeram uma carreata para buscar as doações. Os alimentos foram levados de Cotia para Itapevi, onde serão montados em cestas e, posteriormente, entregues aos idosos junto com os trabalhos artesanais das crianças. Uma das coordenadoras do setor da infância da Atitude de Amor, Janaína Vieira Ribeiro, disse que a casa se uniu nesse mesmo propósito com o intuito de somar com o projeto, já que em época de pandemia, a situação fica mais difícil para todo mundo. “Unimos o útil ao agradável, pois além da grande quantidade de alimentos que recebemos em nossa casa, aproveitamos para rever as crianças da evangelização infantil. A gente não queria que as crianças perdessem essa essência da caridade e, aí, foi onde surgiu a ideia de envolvê-las nessa ação”, explicou.

O Projeto Despertar fornece mensalmente 22 cestas básicas para os idosos cadastrados na região. Com a pandemia, as atividades, que vão desde rodas de conversa até ações de conscientização sobre seus direitos, não estão ocorrendo. Por isso, a ajuda foi solicitada para manter a parte assistencial, enquanto os trabalhos não retornam. Para ajudar com as doações, entre em contato com esses telefones: (11) 99780-0467 ou (11) 98614-4500.