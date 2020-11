Cotia não está na lista das cidades que precisarão melhorar o controle da pandemia

Município de Cotia. Foto: Prefeitura de Cotia





Os municípios de Cotia, Osasco e Vargem Grande Paulista não participarão da videoconferência que será realizada nesta terça-feira (1º) com o governo de São Paulo. O encontro será realizado com 62 prefeituras que apresentaram maiores taxas de aumento de internação e ocupação de leitos por pacientes contaminados pelo coronavírus. O anúncio foi feito pelo governador João Dória nesta segunda-feira (30/11).

Segundo Doria, as autoridades estaduais e municipais vão discutir medidas adicionais e conjuntas de controle da pandemia. “Faremos essa reunião com os 62 prefeitos com o objetivo de melhorar o controle da pandemia nesses municípios e oferecer a eles, se necessário, apoio para que possam proceder com as orientações do Governo de São Paulo”, afirmou.

Mas entre as cidades da região, apenas Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Jandira que participarão da reunião.

Segundo o governo de São Paulo, os municípios que serão convocados possuem mais de 70 mil habitantes e apresentaram, segundo última atualização realizada em 28 de novembro, ocupação média de leitos acima de 75% ou aumento de internações em mais de 10%, na comparação dos últimos sete dias com o mesmo período anterior.

No entanto, a cidade de Cotia, assim como as demais da região, voltou para a fase amarela de flexibilização do Plano SP. O anúncio foi feito hoje (30/11) pelo governador João Doria. Veja aqu i