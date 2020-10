Rapaz desaparece após confusão com vizinha em Cotia

Cotia

Homem está desaparecido a mais de uma semana.

Valter José Sobrinho, de 30 anos, foi visto pela última vez saindo de casa para conversar com três homens suspeitos em Cotia. O servente de pedreiro chegou a dizer à esposa que iria conversar com os sujeitos e logo voltaria. Mais de uma semana após o sumiço, a família de Valter soube que ele teria desrespeitado uma moradora e isso poderia ter provocado a revolta de alguns vizinhos. Os parentes temem que o rapaz tenha disso vítima do tribunal do crime.