Debate dos candidatos a prefeito de Cotia acontece sem o atual prefeito e sem o candidato do PT

Eleições 2020

Rogério Franco (PSD) e Zé do Boné (PT) não compareceram ao debate desta quarta-feira (30).

Reprodução ConecTV



Acontece na noite desta quarta-feira (30), um debate entre os candidatos a prefeito de Cotia. A organização do debate foi da ConecTV, Webdiário, Radio Nova, Amecom e rádio Nova Difusora.





O candidato a reeleição Rogério Franco (PSD) não compareceu ao debate, segundo o mediador do debate, o prefeito informou que não compareceu por já ter agendado compromissos para a data. Já o candidato Zé do Boné (PT) alegou que por opção não participaria do debate.





No debate estão Quinzinho Pedroso (Avante), Marcel Muscat (PSL), Silvio Cabral (PSOL) e Welington Formiga (PSB).