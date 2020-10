Cemitérios de Cotia e Ibiúna estarão abertos no feriado de Finados

Em Ibiúna, a entrada será permitida, das 8h às 16h, entre os dias 26 de outubro e 2 de novembro, com uso obrigatório de máscara e álcool em gel, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

As barracas de flores e pastéis estarão abertas no domingo (1º) e na segunda-feira (2), mas deve ser evitada aglomeração na hora da compra. Vale ressaltar que no caso da barraca de alimentos, não será permitido o consumo no local, apenas venda para consumo em casa.