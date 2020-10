Aglomerações e desrespeito a Lei do Silêncio marcam final de semana em Cotia

Destaque

Vários moradores usaram as redes sociais para reclamar sobre aglomerações e barulhos.

Desde 2015, Cotia tem uma lei que proíbe ruídos gerados que provoquem perturbação do bem-estar do cidadão, alterem o sossego público ou particular, apesar da lei, moradores de Cotia denunciaram neste final de semana vários locais com festas extremamente barulhentas.

O Cotia e Cia recebeu algumas denúncias sobre essas festas "um pancadão acontece todo sábado a partir das 23hs que se estende até às 7h da manhã do domingo na rua nova São Paulo, no bairro Jardim Nova Cotia. Parece até que a pandemia acabou. Já são três sábados que está acontecendo" disse um morador que iremos preservar o nome por questão de segurança.

"Na rua da Paz, próximo ao Rio das Pedras, todo final de semana agora tem Pancadão, não respeitando os vizinhos (idosos, bebês, pessoas impossibilitadas, trabalhadores) acho isso um absurdo, onde estão as autoridades?" Questiona outra moradora.





Nas redes sociais encontramos reclamações de pelo menos mais dois bairros, Jd. Japão na região de Caucaia do Alto e Jd Mirizola.





Segundo os reclamantes, a Guarda Civil de Cotia não teria atendido suas chamadas. Em resposta aos nossos questionamentos a Central de Comunicação da GCM informou que todas as solicitações de munícipes em relação ao assunto estão sendo atendidas.





Além da lei do silêncio, existe em Cotia outro decreto que proíbe aglomerações enquanto durar a pandemia.