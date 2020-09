Acidente interdita uma faixa da Raposo Tavares no KM 35

Um acidente envolvendo um veículo e uma moto interdita uma faixa da rodovia Raposo Tavares na altura do KM 35 sentido capital.

O acidente ocorreu por volta das 8h40 desta quarta-feira (23). Uma ocupante do veículo ficou ferida e foi socorrida pelo corpo de bombeiros.

Às 8h55 viaturas do DEMUTRAM de Cotia ajudavam na organização do trânsito, funcionários da Vioeste não haviam chegado no local.