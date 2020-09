Instituto Butantan realiza drive trhu para testagem gratuita de Covid-19 no Raposo Shopping

Até o dia 20 de setembro, o Raposo Shopping realiza um drive thru para testagem rápida da Covid-19, gratuitamente. A ação é uma parceria com o Instituto Butantan que será realizada no piso G5 do estacionamento descoberto. Os testes serão realizados das 8h às 17h – ou até que sejam realizados os 580 testes diários, por ordem de chegada e sem fila prioritária, com um tempo de atendimento médio de 20 minutos cada. Para maior segurança de todos, o estacionamento estará aberto somente a partir das 7h e os atendimentos serão feitos, exclusivamente, nas pessoas de dentro do carro, com limite de 4 pessoas por veículo.



O exame realizado na ação é o RT-PCR, considerado “padrão ouro”. Com amostras coletadas com swabs (cotonetes) do nariz e garganta, sendo mais efetivo quando realizado no início da doença, especialmente na primeira semana, quando a pessoa possui grande quantidade do vírus Sars-CoV-2.

Não é necessário pedido médico para fazer o exame, basta comparecer com um documento com foto.