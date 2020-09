Falsa dona de chácara dá golpe em locatários e some com dinheiro em Cotia

Reprodução: Record TV.







Jarilania Assis anunciava imóveis em Cotia para aluguel de temporada nas redes sociais por um preço bem abaixo do mercado. Ao agendar as visitar com os interessados, a golpista nunca mostrava o imóvel inteiro e sempre pedia o pagamento antecipado. No entanto, quando o pagamento era realizado, a estelionatária entrava em contato para cancelar a reserva.





