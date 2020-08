Prefeitura vai distribuir cobertores para alunos da rede municipal de ensino de Cotia

Educação

Entregas estão marcadas para quinta-feira (13/08) e acontecerão junto com a distribuição do kit merenda em todas as escolas da rede municipal.

Foto divulgação (Vagner Santos-2019).







Por meio da Campanha do Agasalho 2020, a Prefeitura de Cotia, distribuirá um cobertor para cada um dos quase de 30 mil anos matriculados na rede municipal. As entregas acontecerão nessa quinta-feira (13/08) e serão feitas junto com o kit merenda - que chega ao quinto mês consecutivo.





O kit merenda (cesta de alimentos) foi instituído pela Prefeitura para auxiliar as famílias com a alimentação dos alunos durante a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia do novo Coronavírus. Todos os alunos, desde a creche até o 9º ano do Ensino Fundamental, têm direito à cesta de alimento e, neste mês, também ao cobertor.





A distribuição será feita na própria escola em que o aluno está matriculado. Para a retirada do kit merenda e do cobertor, os pais e responsáveis pelos alunos deverão estar de máscara e respeitarem o distanciamento, caso haja fila quando forem à escola. A recomendação da Secretaria de Educação é para que, se possível, compareça à escola apenas um responsável por aluno, para evitar aglomeração.