PM prende sete e recupera carga de pneus avaliada em R$ 300 mil roubadas em Cotia

A Polícia Militar prendeu sete pessoas e apreendeu uma carga de pneus avaliada em R$ 300 mil que tinha sido roubada, em São Pedro no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (6).





De acordo com o registro da ocorrência, moradores denunciaram a uma equipe policial que dois homens em atitudes suspeitas rondavam a região do bairro Nova São Pedro com um Ford KA branco.





Na Rua Guglielmo Tonon, os policiais militares avistaram o veículo e realizou abordagem. Com a dupla, nada foi encontrado, mas um galpão ao lado teve suas portas fechadas, o que levantou suspeitas.





Quando os PMs chegaram ao barracão, onde havia uma grande quantidade de pneus, três homens fugiram pela lateral e dois ficaram no local. Dois dos que fugiram foram capturados.





Segundo o registro policial, documentos de suspeitos abordados no galpão estavam no Ford KA, o que levantou indício de que havia relação entre eles.





Ao serem questionados sobre os pneus, nenhum dos abordados soube explicar a origem, mas em contato com a fabricante a equipe foi informada que se tratava de carga roubada em Cotia.





Em novas buscas, a PM abordou o motorista de um veículo Gol com placas de São Paulo parado às margens de uma rodovia, que admitiu que estava no local para buscar o homem que fugiu e indicou o local onde ele estava, em uma área de mata, onde foi capturado.





Foram apresentados na delegacia da cidade os oito suspeitos e o proprietário do galpão, onde o caso foi registrado como receptação e associação criminosa. Sete pessoas ficaram presas. A polícia não informou quais delas foram liberadas.