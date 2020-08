Prefeitura prepara decreto para autorizar abertura de restaurantes e bares até às 22 horas em Cotia

Importante

Governo do estado liberou a abertura de bares e restaurantes até às 22h para cidades que estão a mais de 14 dias na fase amarela.

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (5) autorização para que restaurantes, padarias e similares ofereçam consumo local até as 22 horas nas regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo há pelo menos 14 dias consecutivos. Até então, era permitido atendimento presencial até as 17 horas.



O consumo local continua permitido apenas em ambientes arejados ou ao ar livre, com obrigatoriedade de assentos. Não será permitido que os clientes fiquem em pé. A orientação é que os estabelecimentos atendam os clientes conforme horário agendado previamente, para evitar aglomerações. A ocupação máxima deve ser de 40% da capacidade dos assentos e o funcionamento precisa ocorrer por no máximo 6 horas diárias, consecutivas ou não, com adoção dos protocolos geral e específicos para o setor. Funcionários e clientes devem usar máscara em todos os ambientes, tirando apenas no momento da refeição.

Como Cotia está na região sudoeste da grande São Paulo e está na fase amarela desde o início de junho a Prefeitura de Cotia prepara um decreto para que o novo horário de funcionamento já esteja em vigor a partir desta quinta-feira (6).





Em um vídeo publicado nas redes sociais o prefeito de Cotia Rogério Franco (PSD) disse

após informar da alteração no horário de funcionamento dos bares e restaurantes que "aos poucos a vida vai voltando ao normal".





Cotia chegou nesta quarta-feira (5) a marca de 153 óbitos por conta do Covid-19 e 2.898 casos confirmados do novo coronavírus. A cidade tem ainda 58 pessoas internadas.