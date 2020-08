Cotia tem quase 60% de mata nativa, diz estudo

Meio Ambiente

Em dez anos, SP aumentou em 4,9% a cobertura de áreas de vegetação nativa; até a década de 90 o Estado registrava déficits.





O novo inventário florestal divulgado no último mês pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) aponta que Cotia é um dos 48 municípios do estado com mata nativa acima de 50%, a cidade tem 59,5% de preservação, dos 32.391 hectares 19.262 é a cobertura vegetal nativa.





Segundo levantamento feito jornal Cotia Agora, as cidades com maior cobertura, com índices acima de 90% são Iporanga e Pedro de Toledo no Vale do Ribeira. Acima de 80% são no litoral, como Cananeia, Bertioga, Eldorado, Iguape, Itanhaém, Juquitiba, Miracatu, Mongaguá, Peruíbe e Ubatuba e ainda Tapiraí (região de Sorocaba).



Das cidades vizinhas de Cotia, apenas Ibiúna (62,1%) e Itapecerica da Serra (53,2) estão entre as 48.









Caso queira acessar a lista completa das cidades clique aqui