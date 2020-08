Cotia pode ter sensação térmica de 4ºC nos próximos dias

Destaque

Já tirou as cobertas do guarda-roupa? Se prepare para queda na temperatura





A frente fria que já está na região da Grande São Paulo deve intensificar o frio nos próximos dias. A sensação térmica pode chegar a apenas 4ºC no distrito de Caucaia do Alto segundo o site Jornal do tempo. Além do frio, nos próximos dias, a região deve registrar volumes médios de chuva.





Confira abaixo a previsão do tempo para Cotia no restante da semana (20, 21 e 22 de agosto).





Cotia (centro):

A temperatura máxima nos próximos dias será de apenas 18ºC e a mínima de 13ºC, a sensação térmica deve ser de apenas 7ºC nas madrugadas. Quinta e sexta-feira a chuva deve ser predominante, no sábado a chuva diminui.



Caucaia do Alto: