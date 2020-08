35ª Festa das Nações Granja Viana será em 2021

Granja Viana

Desde 1985, a Festa das Nações da Granja Viana, organizada pela Vida – Casa de Apoio é um dos encontros gastronômicos mais esperados do ano, e uma das principais ferramentas de captação de recursos da instituição. Mas devido as novas regras para eventos, em função da pandemia do coronavírus, a 35ª edição da festa que ocorreria no último sábado deste mês, foi adiada e deve acontecer em agosto de 2021.





Segundo Ana Catarina Fabrício Mendes, presidente da Vida – Casa de Apoio, a Festa das Nações é o principal evento da instituição, porém este ano a saúde e cuidado com o próximo são nossas prioridades. “É a primeira vez em 35 anos que a festa não acontece e isto impacta diretamente no nosso dia a dia. Mas como todos, procuramos alternativas para manter o atendimento as crianças, adolescentes e idosos e criamos um novo planejamento de ações para manter o mínimo de captação”. E acrescenta: “Isto só foi possível, porque temos colaboradores, parceiros e voluntários engajados e que nos ajudam sempre. Para cada um de vocês, deixo o minha muito obrigada e a certeza de que nossa viagem gastronômica pelo mundo irá acontecer novamente”.





As primeiras edições da Festa das Nações foram realizadas para a construção da sede social da entidade. Mas como o evento é importante para manutenção dos projetos e programas da Vida – Casa de Apoio, um calendário de ações será divulgado nos canais de comunicação da instituição. O objetivo é arrecadar recursos para manter projetos com os assistidos.





As primeiras edições da Festa das Nações foram realizadas para a construção da sede social da entidade. Mas como o evento é importante para manutenção dos projetos e programas da Vida – Casa de Apoio, um calendário de ações será divulgado nos canais de comunicação da instituição. O objetivo é arrecadar recursos para manter projetos com os assistidos.