Homem ateia fogo na própria casa em Caucaia do Alto

Na tarde desta quarta-feira (19), um homem de aproximadamente 50 anos ateou fogo em um colchão após desavença com a família, o fogo logo de alastrou pela casa, atingindo o telhado e outros cômodos da residencia que fica no bairro do Pununduva em Caucaia do Alto-Cotia.





Segundo informações de populares, vizinhos foram até a subprefeitura de Caucaia do Alto buscar ajuda, funcionários do local então se deslocaram até o incêndio com um caminhão pipa, os próprios servidores públicos com a ajuda dos vizinhos conseguiram conter as chamas.





Posteriormente, o Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar o rescaldo e vistoria do imóvel. Ninguém ficou ferido.





Além dos funcionários da prefeitura, estiveram no local a Guarda Civil da cidade e agentes de trânsito.