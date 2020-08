Aposta de Cotia fatura mais de 350 mil na Lotofácil

Destaque

Uma aposta feita em Cotia faturou R$ 358.718,16 nesta sexta-feira (14) no concurso 2011 da Lotofácil. Os números vitoriosos foram 01-05-07-10-11-13-16-18-19-20-21-22-23-24-25.





A aposta foi feita na Lotérica PB localizada na Estrada do Embu. Além da aposta feita em Cotia, outras três acertaram as 15 dezenas, das cidades de São João Evangelista, Belém e Alto Paraná.





Com a aposta mínima (R$ 2,50), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 40, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil. Quem apostar em 20 números aumenta a chance de vitória para uma em 211. A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.