Poupatempo de Cotia deve reabrir em setembro

Importante

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (12) a reabertura gradual de unidades do Poupatempo e do Ciretran em cidades que estiverem nas fases laranja e amarela do Plano São Paulo. Cotia está na fase amarela.





A reabertura acontecerá a partir do dia 19 de agosto quando serão reabertas as unidades da Sé, Itaquera, São Bernardo do Campo , Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Bauru. A cada semana novas unidades voltarão a funcionar.





A unidade cotiana será reaberta ao público no dia 2 de setembro. O Poupatempo só poderá atender até 30% da sua capacidade.





As unidades do Poupatempo foram fechadas desde o dia 24 de março devido ao decreto que suspendeu serviços não essenciais durante a pandemia do coronavírus.