São Paulo deve se concentrar e treinar em Cotia

O time profissional do São Paulo projeta uma nova rodada de testes de Covid-19 nos atletas e comissão técnica na próxima segunda-feira e o início de um período de concentração no CT de Cotia assim que os resultados ficarem prontos.





A programação da próxima semana ainda não está fechada, mas o clube discute a possibilidade de se mudar temporariamente para a cidade de Cotia.





No CT, casa das categorias de base do São Paulo, o elenco teria condições de reforçar a preparação para a volta das competições, paralisadas desde março. A intenção é ficar por lá por cerca de uma semana.





O São Paulo, assim como os outros times do Paulista, pôde treinar com bola a partir da última quarta por determinação do governo estadual.





O CT de Cotia não tem sido utilizado pelas categorias de base do clube, que estão com as atividades paralisadas.





O São Paulo cogitou usar o local já no reinício dos trabalhos, mas optou pelo CT da Barra Funda, onde primeiro realizou testes físicos e, nesta semana, os treinos.





Cotia deve ser também utilizada quando o Campeonato Paulista for reiniciado, já que a Federação Paulista de Futebol prevê que as equipes fiquem confinadas no período da disputa – restam seis datas, duas da primeira fase e quatro de mata-mata, e a previsão é de que torneio termine em três semanas, mas ainda não há data para a volta.





O São Paulo, que ainda precisa enfrentar Bragantino e Guarani pela fase de grupos, já está classificado para a fase final do estadual.





*Informações: Globo Esporte.