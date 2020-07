Cobrança de zona azul será retomada a partir de segunda-feira (6)

Importante

A cobrança havia sido suspensa em março por conta da quarentena.





A Secretaria de Transportes e Trânsito de Cotia anunciou que, a partir de segunda-feira (6 de julho), será retomada a cobrança da zona azul em todo o município. A cobrança havia sido suspensa em março por conta da quarentena e interrupção das atividades comerciais e de serviços como forma de evitar a disseminação do coronavírus.





A volta da cobrança se dá em função do início de diversas atividades, conforme previsto no Plano Retoma Cotia e no Plano SP, que flexibiliza a quarentena e libera a abertura do comércio, shoppings, galerias, restaurantes, lanchonetes.





Os créditos de zona azul podem ser adquiridos em estabelecimentos cadastrados, por meio do aplicativo gratuito Panda Parking ou em uma das três cabines instaladas na região central e da Prefeitura.