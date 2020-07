Prefeitura anuncia que aulas presenciais na rede municipal não retornarão neste ano em Vargem Grande

Vargem Grande paulista

As aulas presenciais na rede municipal de Vargem Grande Paulista não retornarão mais neste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito Josué Ramos, juntamente com a gestora técnica da Educação Rosa Lirane e a diretora de Educação Mirian Novaes, em transmissão on-line feita ontem (30/7), em sua rede social.





A medida vale para as 25 escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental (creche ao quinto ano), que atendem hoje mais de 5 mil alunos. O não retorno presencial das aulas também vale para as escolas privadas que possuem apenas de educação infantil e deverão seguir a legislação municipal.





Segundo o prefeito, técnicos das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde avaliaram que no momento não existem condições sanitárias e epidemiológicas para garantir a saúde das crianças. “A saúde dos alunos, professores e funcionários é nossa prioridade. E após analisarmos o atual cenário da pandemia com nossos técnicos, achamos mais prudente não retornar com as aulas presenciais neste ano. Esta decisão teve o apoio do Legislativo e visa preservar a saúde das crianças, assim como controlar os índices de evolução da covid-19. De acordo com as autoridades sanitárias, as crianças geralmente são assintomáticas e podem transmitir o vírus aos familiares”, destacou o prefeito.





As aulas on-line continuarão por meio de plataforma disponibilizada no site da Prefeitura. Assim como a distribuição de apostilas e outros materiais de apoio impressos, que serão incrementados e entregues mensalmente na casa dos alunos, dando acesso àqueles que não têm computador ou internet.





O kit alimentação também será mantido até o final deste ano para todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino, com itens selecionados por nutricionistas a fim de suprir a merenda escolar.





A Secretaria Municipal de Educação está elaborando um novo plano de ação e deverá emitir ainda na primeira quinzena de agosto, uma nota técnica com todas as regras e protocolos que serão adotados.