Prefeitura apaga mural de arte em viaduto da Raposo Tavares

Destaque

Mural havia sido autorizado pelo D.ER, porém o órgão alegou que foram identificadas pichações fora da área concedida.

Quem passou pela marginal da rodovia Raposo Tavares na altura do KM 32 em Cotia nos últimos dias observou alguns grafites no viaduto da via, a ação fazia parte da secretaria de juventude da cidade, que tinha como objetivo criar o "maior mural artístico de Cotia".





Nos dias 18 e 19 deste mês grafiteiros fizeram um mural de arte no paredão do viaduto. Porém, desde quinta-feira (30) a Prefeitura da cidade está apagando a intervenção artística.





Mural havia sido autorizado pelo D.ER, porém o órgão alegou que foram identificadas pichações fora da área concedida.

A rodovia é administrada pelo D.E.R (departamento de estradas e rodagens) que informou ao Cotia e Cia que "concedeu à Prefeitura de Cotia autorização para a pintura e grafites nos paredões localizados abaixo do viaduto no Km 32,7 da SP 270. No entanto, foram identificadas pichações fora da área concedida pelo DER à Prefeitura. São estes escritos que foram cobertos por pintura na manhã desta sexta-feira (31/07)".





Apesar do D.ER informar que deveria ser coberto por pintura apenas as pichações, a Prefeitura apagou todo o mural artístico. Questionada, a prefeitura de Cotia não retornou nossos contatos.









Um dos grafiteiros, Patrick Hope desabafou em sua rede social informando que durante a obra "que a prefeitura doou apenas algumas latas de spray e o restante do material usado em meu grafite foi eu que comprei , assim como a maioria dos artistas também tiveram que trabalhar com o próprio material. Ninguém foi remunerado. Perdi dias de trabalho. Não foi dado nenhum tipo de alimentação para os artistas e nem foi feito as devidas medidas de segurança". relatou.