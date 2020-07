Potencial Objetivo tem melhor nota no Enem em Cotia e fica entre as 4 melhores quando inclui a Granja Viana

Escola pontuou a segunda melhor nota em redação e vem se destacando todos os anos na prova mais importante para os estudantes brasileiros.

O que é mais importante quando o assunto é escolher a melhor escola para seu filho? O valor da mensalidade ou a qualidade das aulas e da instituição?





Esse é um dilema enfrentado pela maioria dos pais que se preocupam com a formação de seus filhos e filhas. Nem precisa ser especialista em Educação para saber que poder unir preço e qualidade é o desejo de todos.





O ranking das escolas melhores pontuadas no último exame nacional do Ensino Médio – Enem, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e tabulados pela startup Evolucional, traz um importante parâmetro que ajuda os pais nessa decisão quando lista a pontuação das escolas públicas e particulares de Cotia.





O colégio Potencial Objetivo de Cotia está entre os destaques da cidade. A média do Potencial foi de 618,44 sendo que a primeira colocada no ranking local fez 678, 25 pontos. A segunda melhor nota em Redação da cidade ficou para o Potencial, 755,45 pontos; a maior nota da cidade nesse quesito foi 816,44. A nota da redação é considerada a mais importante na prova, uma vez que, por valer mil pontos, pode ser um diferencial na contagem final de pontos, além do que é fator determinante no processo seletivo nas principais universidades.

“Conhecimento refinado”

A estudante de Psicologia Ana Laura Lopes Baer,17 anos, recorda com entusiasmo sua passagem de apenas um ano pelo Potencial Objetivo. “Deveria ter feito essa mudança muito tempo antes”.





Ela estudava em uma escola particular na Granja Viana mas conta que ela e seus pais decidiram mudar para o Potencial ao avaliarem a questão custo-benefício. Um deles foi poder frequentar o Ensino Médio e o cursinho pré-vestibular no mesmo local.





Plantão de dúvidas, aulas de Inteligência Emocional e Laboratório de Redação estão entre os destaques apontados pela estudante.





“Todos os dias tem plantão de dúvidas, cada dia você pode conversar com um professor. Eu não conheço outro colégio que tenha isso. Sem contar todo o suporte da coordenação que, no período pré-vestibular sempre esteve muito próximo dos alunos e nos ajudava a lidar com a ansiedade. Os professores são incríveis”.





Ana Laura lembra que em nenhum outro colégio que estudou há aulas de Inteligência Emocional. “Isso mostra uma preocupação do colégio com esse aspecto da vida do aluno. Os alunos tem liberdade de conversar com a coordenação e isso ajuda muito no desenvolvimento”.





Para preparar os alunos em fase de vestibular, o Potencial Objetivo de Cotia promove ao longo de todo o ano, simulados com foco no Enem e nos vestibulares das principais universidades do Brasil. “A cada apostila concluída um simulado e com isso tínhamos uma melhor noção de como os conteúdos seriam abordados nos mais variados vestibulares”, comenta a ex-aluna.





Outro destaque de Ana Laura para a escola com a segunda melhor nota de redação entre as particulares de Cotia, foi exatamente o laboratório de redação e as aulas de atualidades. Os temas são desenvolvidos de acordo com o perfil dos vestibulares das principais faculdades. “Você fica com um conhecimento muito refinado. “Se eu não tivesse feito meu terceiro ano e o cursinho lá, acredito que eu não teria o conhecimento que tenho hoje e nem essa minha formação como pessoa”.

Qualidade, preço e investimento no capital humano





Com 18 anos de operação, o colégio, que já se tornou referência em educação na cidade de Cotia aliando vantagens como qualidade e preço, vem a cada ano atingindo os melhores resultados. E o diretor e fundador da escola, Marcelo Rizzo, comemora: “é um marco importante para a cidade de Cotia. Houve um tempo em que apenas a Granja Viana tinha bons colégios e isso mudou”, diz Rizzo, destacando que embora como qualquer outra empresa precisa dar lucro, mas o mais importante em uma escola é o capital humano, a formação de cidadãos cientes de seu papel na sociedade.





Vale destacar que nessa pandemia em que as escolas tiveram que cumprir o isolamento e não receber os alunos, o Potencial foi destaque na cidade por criar uma plataforma que manteve os alunos com aulas remotas e para isso investiu em tecnologia para garantir qualidade. O “Escola na sua Casa” foi aprovado por pais e alunos.





Para Marcelo, o investimento em infraestrutura e contratação de corpo docente qualificado estão entre os motivos que fazem o Potencial não deixar nada a desejar em relação à outras escolas conceituadas na cidade. E com valores de mensalidades acessíveis. “O retorno desse investimento é chegar no final do ano e termos nossos alunos na lista de aprovação das melhores faculdade e universidades de São Paulo e do Brasil”.