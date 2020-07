Escolas terão postos de vacinação contra a gripe em Cotia

Saúde

Apenas 50% das gestantes do município tomaram a vacina contra a gripe.

Na próxima segunda-feira (20/07), das 9h às 15h30, a Secretaria de Saúde de Cotia, vai montar quatro postos volantes de vacinação contra a gripe nas escolas CEUC Pref. Carmelino Pires de Oliveira (Caucaia do Alto), EM Crianças de Cotia (Mirizola), EM Prof. Dr Osny Fleury da Silveira e EM Samuel da Silva Filho (Mirante da Mata). A ação tem como alvo crianças de seis meses a cinco anos de idade, gestantes, puérperas (que tiveram parto há até 45 dias) e adultos com idade entre 55 e 59 anos.

A Campanha Nacional de Vacinação contra gripe foi prorrogada até o dia 24 de julho e liberada para pessoas de todas as idades, mas a Secretaria de Saúde está intensificando a ação para estes grupos, pois fazem parte do público-alvo, definido pelo Ministério da Saúde e, mesmo com a prorrogação, ainda estão com baixa cobertura. A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde.





Apenas 50% das gestantes do município tomaram a vacina contra a gripe, de acordo com a última atualização da Vigilância Epidemiológica, entre as crianças e adultos a cobertura está em 52%, enquanto apenas 57% puérperas se imunizaram contra a influenza. Para ser vacinado é preciso apresentar caderneta de vacinação (no caso das crianças é obrigatório) ou documento.





Quem for ao posto de vacinação volante, ou a uma UBS, precisa estar usando máscara e, caso haja fila, respeitar a distância de pelo menos um metro e meio entre as pessoas.