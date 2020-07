Ônibus é incendiado na Raposo Tavares após ação da polícia em favela

Destaque

Um PM teria atirado na perna de um morador que estava acompanhado de uma uma criança.

Um ônibus foi incendiado na noite deste domingo (19) na altura do KM 15 da rodovia Raposo Tavares sentido Cotia. A ação foi uma resposta de moradores da favela do Sapé, que fica no Butantã a uma ação policial na comunidade.





Um PM teria atirado na perna de um morador que estava acompanhado de uma uma criança. Após a ação, além do ônibus, foi ateado fogo a caçambas de lixo da região.









*Informações: Uol.