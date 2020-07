Helicóptero carregado com drogas cai em zona rural de Ibiúna

A Polícia Militar de São Paulo confirmou na tarde desta segunda-feira (20) que um helicóptero caiu na altura do km 11 da Estrada do Verava, em Ibiúna.

Dentro do helicóptero a polícia encontrou diversos pacotes de drogas, que estavam sendo transportados no veículo, mas até o momento não há registro de vítimas nem de feridos.





Segundo a PM, ao chegar ao local da queda, os policiais encontraram apenas os destroços da aeronave e a droga. Nesse momento, os policiais fazem varredura dentro da mata para tentar encontrar os ocupantes do veículo, com ajuda do helicóptero Águia da PM.









A suspeita é de que pelo menos três homens estavam dentro do helicóptero no momento da queda. Segundo a sala de imprensa da PM, os suspeitos fugiram após o acidente.