Itaú fecha agência em Caucaia do Alto por suspeita de covid-19

Prédio está passando por higienização, não há previsão para reabertura da agência.





A agência do banco Itaú de Caucaia do Alto está fechada temporariamente por causa de suspeita de covid-19 no local. Segundo o banco todos os funcionários da unidade foram afastados de suas funções para que o prédio seja higienizado.





reforça a orientação para que os clientes usem os canais digitais para efetuar operações que podem ser realizadas por meio destes, como pagamento de títulos e boletos, contratação de crédito, solicitação de segunda via de cartão e outros serviços disponíveis em https://www.itau.com.br/coronavirus/." Questionado, o banco não informou quando a agência deve ser reaberta, em nota o Itaú informou que "