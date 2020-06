Com entrada restrita, Kartódromo Granja Viana terá "Campeões Unidos por Cotia" nesta segunda (8)

Granja Viana

Pilotos passarão por testes rápidos de Covid-19.





Grandes estrelas do automobilismo brasileiro voltam a acelerar nesta segunda-feira por uma boa causa: a corrida beneficente “Campeões Unidos por Cotia”. A prova solidária será realizada com portões fechados no Kartódromo Granja Viana, marcando o primeiro evento do esporte a motor atendendo ao rigoroso protocolo de distanciamento social exigido para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.





A prova, inclusive, tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis (como arroz, feijão etc) para a população carente de Cotia, em parceria com a Prefeitura Municipal, para minimizar os efeitos da crise econômica gerada pelos efeitos da pandemia. A prova contará com campeões de diversas categorias, como F1, Indy, Formula E, WEC, Stock Car, Truck, Porsche, Sprint Race, Copa HB20, Rally e Drift.





Serão apenas 17 pilotos para que o máximo de 50 pessoas no total estejam no dia da prova “Unidos por Cotia”. Estarão no grid nomes como Felipe Giaffone (Indy e Truck), Nelsinho Piquet (F1 e Stock Car), Átila Abreu (Stock Car), Cássio Cortes (Copa HB20), Gerson Campos (Sprint Race), Lucas Moraes (Rally), Beto Monteiro (Truck), Gaetano di Mauro (Stock Car), Daniel Serra (Stock Car), Ricardo Mauricio (Stock Car), Pedro Boesel (Porsche), Sergio Jimenez (Jaguar e-Trophy), Beto Cavaleiro (Stock Car), Marcos Gomes (Stock Car), Felipe Lapenna (Stock Car), Thiago Camilo (Stock Car) e João Barion (Drift).





A prova será disputada com os tradicionais karts de aluguel do KGV, que segue com atividades restritas nesse período. Pelo lado solidário, um importante fator é a decisão da pole position: sairá na frente o piloto que conseguir o maior número de arrecadação de alimentos não-perecíveis. O público também poderá contribuir por meio do seguinte link divulgado nas redes sociais dos pilotos.