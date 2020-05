Escola de Cotia cria plataforma exclusiva para aulas remotas

Educação

“Escola na sua Casa”. Estudantes se viram adaptados à nova realidade de sala de aula virtual e dizem que apesar de sentirem falta do contato físico com professores e colegas, aulas garantem aprendizado





Notebook ou tablet, celular, fone de ouvido. O uniforme foi trocado muitas vezes pelo pijama ou uma roupa bem à vontade. A carteira pela mesa do jantar ou pela escrivaninha do quarto. Este é o novo cenário das “salas de aulas” de escolas públicas e particulares do Brasil.





Professores, pais, alunos se viram, de repente, tendo que mudar completamente suas rotinas para se adaptarem à nova realidade de aulas remotas por conta do isolamento e distanciamento social, imposto pelo Governo Estadual para conter o avanço do covid-19 desde meados de março, quando os estudantes mal haviam retornado das férias.





A coordenadora pedagógica do Colégio Espaço Potencial Objetivo de Cotia, Daniela Santos Machado, nos contou que diante do prolongamento da determinação do isolamento, a direção do colégio junto com a equipe pedagógica optou por voltar às aulas em formato online. “Tínhamos que garantir que os nossos alunos não tivessem prejuízos em seus processos pedagógicos”.





“A direção não mediu esforços para acelerar e motivar o uso das novas tecnologias para alcançar a todos os alunos com aulas ao vivo”, comentou Marcelo Rizzo diretor do Espaço Potencial Objetivo. “A versatilidade na qual estão ocorrendo as aulas e atividades dadas pelos professores, demonstram nosso compromisso em preservar a qualidade educacional como sempre oferecemos.”





Se o aluno não pode ir à Escola, a Escola vai até o aluno. Uma força-tarefa formada pela direção, gestão, coordenadores, professores e Tecnologia da Informação, agiu rápido e investiu, até chegar, em tempo recorde, na plataforma “Escola na sua Casa”, com aulas ao vivo e gravadas, respeitando sempre a faixa etária de cada aluno, da Educação Infantil ao Pré-Vestibular.





A coordenadora exemplifica: “Para os alunos da Educação Infantil existe uma alternância entre aulas gravadas e aulas ao vivo, respeitando o limite de tempo em que as crianças nessa idade devem ficar expostas a internet”.









A partir do Ensino Fundamental 1, as aulas acontecem ao vivo, de acordo com a grade curricular de cada série e respeitando os horários das aulas como aconteciam em modo presencial. Nos casos do Ensino Fundamental 2 – a partir do 6º ano até o Ensino Médio, foram necessárias algumas adaptações nesse horário de aula.





Interação e criatividade

Se de um lado a escola teve que fazer investimento pesado em tecnologia para garantir o acesso de todos os alunos às aulas remotas, do outro lado [pais e alunos] não precisaram dispor de nada mais além do que praticamente todos tem: internet, celular ou notebook, um fone de ouvido e câmera que normalmente já vem acopladas aos aparelhos. E por fim baixar o programa que dá acesso à sala virtual.





Pais, professores e alunos aprovaram o método utilizado pelo colégio e Daniela comemora. “Está um sucesso! Essa situação nos deixa tocados, mas ver aqueles lindinhos felizes porque estão vendo os amigos e a ‘prô’ não tem preço”, emociona-se.





Daniela destacou ainda a parceria dos pais, muitos se preocuparam em melhorar a internet e investiram em tecnologia, “se adaptaram ao que pedimos e estão se mostrando parceiros acima de tudo”.





A nova metodologia de aula deu tão certo que de acordo com Daniela, quando a pandemia passar e os alunos voltarem, a sala virtual deve ser incorporada à rotina como complemento às aulas presenciais.