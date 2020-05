Sobe para 23 o número de mortos por covid-19 em Cotia

Importante

Cidade registrou 5 mortes nos últimos 4 dias.

Mulher (46 anos),

Mulher (62 anos),

Homem (40 anos),

Mulher (60 anos),

Homem (60 anos),

Homem (50 anos),

Homem (65 anos),

Homem (46 anos),

Homem (43 anos),

Mulher (75 anos),

Homem (65 anos),

Homem (76 anos),

Homem (46 anos),

Mulher (84 anos),

Homem (47 anos),

Mulher (77 anos),

Homem (62 anos),

Homem (88 anos),

Homem (82 anos),

Homem (54 anos),

Mulher (48 anos),

Mulher (79 anos),

Mulher (67 anos)

Após 4 dias sem atualizar os números de coronavírus em Cotia, a vigilância epidemiológica da cidade divulgou um boletim na tarde desta segunda-feira (04) com números alarmantes, nos últimos 4 dias, 5 pessoas morreram na cidade com a doença.- CONFIRA O GRÁFICO NO FIM DA MATÉRIAO número de casos confirmados passou de 171 na última quinta-feira para 192 nesta segunda. O número de internados (suspeitos e confirmados com a doença) também subiu de 135 para 145.A notícia boa é que nesse intervalo de 4 dias 11 pessoas tiveram alta hospitalar, ao total 139 pessoas já estão finalizando o tratamento em suas casas.A Prefeitura da cidade não divulga maiores informações sobre as mortes, apenas as idades, confira abaixo: