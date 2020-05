Médico que atendia na rede municipal de Cotia morre com Covid-19

Granja Viana

Médico trabalhava no PA do Parque São George na Granja Viana .





Morreu nesta segunda-feira (4) o médico clínico geral e cirurgião geral dr. Dennis Rollano Torres. Ele atendida no PA Parque São George e estava afastado de suas funções na rede municipal, desde março, por força do Decreto 8683/2020.





Em nota a Secretaria de saúde de Cotia lamentou o falecimento do profissional e informou que o médico foi mais uma vítima da Covid-19, ele chegou a ficar internado por três semanas na cidade de Osasco.





"O doutor Dennis Rollano Torres atuou na rede municipal de Cotia desde 2002, era médico concursado, estatuário e deixará muita saudade.





A Secretaria de Saúde de Cotia se solidariza com a família do médico que completaria 69 anos no dia 9 de junho." Finaliza a nota.