Prefeitura realiza barreira sanitária em Ibiúna

Ibiúna

Durante toda a manhã um grande congestionamento foi registrado na rodovia Bunjiro Nakao.



A Prefeitura de Ibiúna, numa ação em conjunto da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria da Saúde, realiza a partir de hoje (20) e durante todo o final de semana, a barreira sanitária, na Avenida Antônio Falci (Marginal), como forma de restringir a entrada de pessoas com sintomas da Covid-19 no município.





A ação é realizada em conjunto com o fechamento do Centro Expandido, concentrando todo o trânsito na Marginal. Carros com placa de Ibiúna tem passagem liberada, enquanto carros de outros municípios terão que passar por uma entrevista e aferição de pressão de todos os ocupantes. Caso algum sintoma do Coronavirus seja identificado, os mesmos serão encaminhados para o Posto de Saúde Central ou Hospital Municipal, onde passarão por atendimento médico.





“A medida é uma forma de desencorajar os turistas ou pessoas que passam o final de semana em Ibiúna. É uma medida restritiva que estamos tomando para diminuir o fluxo de pessoas na cidade e, consequentemente, diminuir o risco de pessoas que podem ser infectadas pelo vírus”, disse o prefeito João Mello.





