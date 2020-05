Bancos funcionarão nos feriados antecipados

Importante

A informação foi confirmada pela Federação Brasileira dos Bancos; Contas com vencimentos nesses dias não terão alterações.









"No entanto, sensíveis à necessidade de que sejam observados os cuidados para mitigar a situação de risco à saúde pública decorrente da Covid-19, a Febraban recomenda aos clientes e usuários da rede bancária que evitem ao máximo deslocamento até às agências bancárias, uma vez que estarão funcionando de forma contingenciada, com equipes reduzidas e horários restritos de funcionamento das 10 às 14 horas, nos termos da Circular nº 3.991, editada pelo Banco Central em 19 de março de 2020." diz a nota da Febraban.



Todos os canais eletrônicos estarão disponíveis para atender a totalidade das necessidades dos clientes, permitindo que as agências bancárias sejam utilizadas apenas nos casos extremos de necessidade.



Outro ponto ressaltado pela entidade é que as datas de vencimento de contas de concessionárias e cobrança nos dias 20 e 21 não sofrerão alteração.







Além da capital paulista, na região, Cotia e Vargem Grande Paulista anteciparam feriados municipais para essa semana.

A Federação Brasileira de Bancos - Febraban informou que, nos dias 20 e 21 de maio, seus bancos associados manterão suas atividades operacionais inalteradas, para assegurar a prestação dos serviços bancários essenciais à população, inclusive a continuidade do crédito da segunda parcela do auxílio emergencial, que começou a ser feito no último dia 18.