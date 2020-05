Prefeito de Cotia pede que cidade integre o plano de flexibilização da quarentena

Destaque

Chefe do executivo disse que deve ter notícias para cidade amanhã.



Na tarde desta quarta-feira (27), ao lado de outros prefeitos da região, o prefeito de Cotia Rogério Franco (PSD) foi até o Palácio dos Bandeirantes para defender que a cidade seja integrada ao plano de flexibilização da quarentena anunciada hoje pelo governador João Dória.





Em sua rede social o chefe do executivo disse que "Amanhã teremos mais notícias sobre essa solicitação". O representante do governo que atendeu os prefeitos foi o secretário de desenvolvimento regional do estado Marco Vinholi.





Além de Rogério Franco, os prefeitos Igor Soares (Itapevi), Marcos Neves (Carapicuíba), Rogério Lins (Osasco) e Danilo Joan (Cajamar) também estiveram presentes.







Vale ressaltar que toda a grande SP ficou fora da flexibilização neste primeiro momento.