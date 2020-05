Prefeitura atualiza situação do covid-19 em Cotia

Destaque

Desde o último boletim divulgado, o número de casos confirmados de covid-19 subiram de 218 para 373 em Cotia.









A Prefeitura divulgou a atualização dos casos de Covid-19 no município de Cotia, os números foram divulgados nesta segunda-feira (11), porém foram atualizados no domingo (10) de manhã.





Apesar dessa discrepância de horário a Prefeitura afirma divulgar os dados em tempo real "a Prefeitura de Cotia divulga os dados relacionados à Covid-19 no município em tempo real, situação que faz que com os números sejam superiores aos informados pela Vigilância Epidemiológica Estadual. Esta medida garante que seja feita a leitura real do cenário da doença na cidade, já que a notificação do Governo do Estado não acontece com a brevidade necessária para se ter este resultado.".





Vamos aos números atualizados:





Do último boletim que foi divulgado na sexta-feira (8) para hoje, o número de infectados cresceu de 218 para 373, um crescimento de 155 casos em apenas dois dias. O número de óbitos se manteve em 29. Há ainda 13 óbitos suspeitos em investigação.





Um número que chamou a atenção foi a queda no número de altas hospitalares que eram 163 e "caiu" para 120, questionada a prefeitura informou que "A VE [Vigilância Epidemiológica] fez uma correção, pois estavam contabilizando altas hospitalares gerais, bem como internações, ou seja, casos que não eram considerados suspeitos de Covid-19. foi passado um filtro e, a partir de agora, conseguiu-se contabilizar apenas os casos suspeitos e/ou confirmados. Estes números agora refletem apenas os casos suspeitos e/ou confirmados para Covid-19."





Veja o gráfico abaixo feito pelo Cotia e Cia com os dados exclusivamente da Prefeitura de Cotia, as lacunas no gráfico são os dias em que a Prefeitura não divulgou todas as informações.