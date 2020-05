Live vai ensinar empreendedores de Cotia a acessarem as novas opções de crédito do mercado

Destaque

Palestra do Sebrae com apoio da Secretaria de indústria e comércio de Cotia terá transmissão ao vivo e será transmitida no dia 12 de maio para quem fizer inscrição.





“Esta é uma das formas que o Sebrae-SP encontrou para auxiliar e orientar os micro e os pequenos empreendedores que são os mais impactados em curtíssimo prazo com os efeitos da quarentena. Este é um momento atípico e que não era esperado, por isso é momento de auxiliarmos as pessoas e indicarmos o caminho de ajuda para retomarem e fomentarem os seus negócios”, explicou Moisés Cabrera, Secretário adjunto de Indústria e Comércio de Cotia.

Por meio de uma iniciativa do Sebrae-SP, os micro empreendedores de Cotia poderão acompanhar transmissão ao vivo realizada por especialista que falará sobre como acessar créditos junto aos Bancos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Povo para fomentar o seu negócio. O tema da palestra será ‘?”.A programação faz parte do ‘Desenvolve SP - Seu Negócio em Tempos de Coronavírus’ - que poderá ser assistido gratuitamente, no 12 de maio, a partir das 15h, mediante inscrição prévia que deverá ser feita pelo link encurtador.com.br/EGMP2 . Com a confirmação da inscrição, o Sebrae-SP enviará o link de acesso à sala de transmissão da palestra para o email informado pelo interessado. A transmissão será comandada pelo consultor do Sebrae-SP, Dario Rambelli.