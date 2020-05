CET diz que rodízio vale também para rodovias, inclusive parte da Raposo Tavares

O rodízio emergencial que restringe a circulação de veículos na capital paulista começou a funcionar nesta segunda-feira (11), apesar da divulgação na última quinta-feira (7), os detalhes só foram publicados no final de semana e mesmo assim deixou dúvidas.

Uma dúvida de muitos leitores do Cotia e Cia é se a medida valeria para Raposo Tavares que a partir do KM 20 é cidade de São Paulo, segundo uma publicação no site oficial da CET " o regime emergencial de restrição de circulação de veículos valerá em TODO O TERRITÓRIO DA CIDADE de São Paulo, sem restrições, inclusive nos trechos urbanos de rodovias, com exceção do Rodoanel, diferentemente de como funcionava o rodízio municipal ordinário, que valia somente no centro expandido" explicou.





O Cotia e Cia entrou em contato com o DER (Departamento de Estradas e Rodagens) que administra a rodovia, que informou que vai comentar o assunto no decorrer do dia.





Oficialmente, por enquanto, a partir do KM 20 da Raposo Tavares a proibição está valendo, podendo o motorista levar multa de R$ 130,16 em caso de circular no dia proibido, além disso o infrator perde quatro pontos na sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação).