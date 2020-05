Paciente com covid-19 tem alta e familiares realizam carreata em Caucaia

Destaque

Ângelo ficou internado um mês no Hospital de Cotia, sua esposa também foi diagnosticada com o covid-19 e teve alta 14 dias antes.





O morador de Caucaia do Alto Ângelo Trajano de 59 anos recebeu alta nesta quarta-feira (6) após ficar internado por um mês no Hospital de Cotia com o covid-19. Ele saiu da UTI dois dias antes e ficou em observação.





Quando o autônomo estava indo para sua casa recebeu uma surpresa, ele foi acompanhado por uma carreata. Ao chegar em sua residência houve comemoração entre os vizinhos e familiares, veja o vídeo abaixo.







O comerciante foi internado no hospital de Cotia com a esposa, Terezinha Francisco, no dia 7 de abril, após passarem por avaliação no hospital de campanha da cidade. Terezinha teve alta no dia 14 de abril e ficou em casa aguardando pela recuperação do marido.





Angelo e Terezinha









*Informações: Cotia e Cia e O Repórter Regional.