Escolas de Cotia farão distribuição do 'Kit Merenda' nesta quinta-feira (14/05)

Em abril, a Prefeitura entregou os kits para os cerca de 30 mil alunos matriculados na rede municipal





Na quinta-feira, dia 14 de maio, a Prefeitura de Cotia, fará a entrega dos kits merenda para os cerca de 30 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. A entrega se refere ao kit do mês de maio, em abril, foram distribuídos mais de 348 mil quilos de alimentos para os estudantes do berçário até o 9º ano do Ensino Fundamental. A retirada do kit merenda deverá ser feita na unidade escolar em que o aluno está matriculado, de acordo com o horário definido pelas próprias escolas. Todas as pessoas deverão estar de máscara de proteção de tecido ou descartável.





O kit merenda tem como objetivo ajudar as famílias a garantir a refeição para os seus filhos neste período de quarentena e isolamento social, por conta da pandemia do novo Coronavírus, em que as aulas presenciais estão suspensas. As próprias equipes das escolas serão responsáveis pela organização e distribuição das cestas de alimentos, os pais serão informados sobre a programação de entrega por email, grupos de whatsapp e cartaz na porta da escola. Para evitar contaminação pelo novo vírus, a orientação é para que as pessoas respeitem a distância de pelo menos um metro e meio entre si, em caso de fila, e, se possível vá apenas um representante por aluno para fazer a retirada da cesta.





De acordo com o prefeito Rogério Franco, a entrega das cestas de alimentos está sendo feita para auxiliar, especialmente, as famílias em situação de vulnerabilidade social. “O kit merenda é distribuído por aluno, portanto, os pais que têm mais de um filho matriculado na rede municipal terão direito a um kit por aluno. Isso é o mínimo que a Prefeitura poderia fazer neste momento tão atípico na vida de todos”, comentou o chefe do executivo.





As famílias em situação de vulnerabilidade social que não têm filhos matriculados na rede municipal e que atendem a alguns pré-requisitos, como não ser beneficiário do programa Ação que Alimenta, Bolsa Família, entre outros, têm direito a uma cesta de alimentos por meio da ação Cotia Solidária. Para solicitar a cesta é preciso se inscrever pelos telefones 4148-8995 e 4616-2974, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.