Cotia tem inscrições para oficinas culturais on-line

Estão abertas as inscrições para diversas oficinas culturais on-line oferecidas por meio de uma parceria com a Poiesis Organização Social de Cultura. Em Cotia, a parceria é firmada com a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. As oficinas são gratuitas e as vagas são limitadas. As oficinas são: Fotografia Digital para Celulares, Elaboração de Projetos: Proac, Voz: Exercícios práticos e trabalho com texto, Criação e expressão em tempos excepcionais e Mídias Sociais.





A parceria com a Poiesis é muito importante, pois oportuniza grandes oficinas gratuitas. Neste momento de pandemia, não teremos como oferecê-las presencialmente, como sempre aconteceram, mas o projeto existe e, à distância, vai acontecer”, disse Gilmar Almeida, Gestor de Cultura de Cotia. As inscrições já podem ser realizadas através do formulário disponível no link: https://bit.ly/3fhOhZv . “”, disse Gilmar Almeida, Gestor de Cultura de Cotia.





As oficinas serão realizadas ao vivo, por meio da utilização de ferramentas de reunião virtual (como Zoom, Google Meet, a ser confirmado em cada caso) e atenderão público inscrito previamente, com emissão de certificado para quem participar de pelo menos 75% da oficina. Caso o número de inscrições ultrapasse o número de vagas, será formada uma lista de espera. A confirmação de participação e maiores orientações serão enviadas para o e-mail de cada inscrito.





Inscrições abertas para oficinas culturais on-lineFOTOGRAFIA DIGITAL PARA CELULARESOrientadora: Bruna Grassi. 25 vagas.20, 21, 22 e 25 de maio - quarta, quinta, sexta e segunda-feira, das 10h às 12hELABORAÇÃO DE PROJETOS: PROACOrientador: Junior Cecon. 25 vagas.20, 22, 25, 27 e 29 de maio - segunda, quartas e sextas-feiras, das 14h às 15h30VOZ: EXERCÍCIOS PRÁTICOS E TRABALHO COM TEXTOOrientadora: Paula Carrara. 30 vagas.25 a 29 de maio - segunda a sexta-feira, das 10h às 12hCRIAÇÃO E EXPRESSÃO EM TEMPOS EXCEPCIONAISOrientadora: Eda Nagayama. 30 vagas.25 a 29 de maio - segunda a sexta-feira, das 14h às 15h30MÍDIAS SOCIAISOrientadora: Silvia Maria Souza. 30 vagas.25 a 29 de maio - segunda a sexta-feira, das 16h às 17h30