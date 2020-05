Rodízio: Quem trafegar na Raposo Tavares não será multado, diz DER

Informação inicial era de que rodízio valeria também para rodovias.





Mais cedo, o Cotia e Cia publicou a matéria informando que quem trafegasse pela rodovia Raposo Tavares após o KM 20 poderia ser multado por conta do rodízio municipal de veículos da cidade de São Paulo. A informação de que rodovias entrariam no rodízio está publicada no site oficial da CET, "o regime emergencial de restrição de circulação de veículos valerá em TODO O TERRITÓRIO DA CIDADE de São Paulo, sem restrições, inclusive nos trechos urbanos de rodovias, com exceção do Rodoanel, diferentemente de como funcionava o rodízio municipal ordinário, que valia somente no centro expandido" explicou.





Porém após contado do Cotia e Cia, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) que administra o trecho da Raposo Tavares que passa pela cidade paulista informou que " o novo rodízio municipal de veículos é válido apenas para a cidade de São Paulo. No sentido capital, a rodovia Raposo Tavares vai até o km 9,8. A partir deste ponto, quando adentra à cidade de São Paulo, deixa de ser rodovia e passa a ser avenida Sapetuba, de responsabilidade portanto da Prefeitura de São Paulo".





Ou seja, com a nova informação os usuários da rodovia Raposo Tavares não serão multados por conta do rodízio estendido da Prefeitura de São Paulo desde que não saiam da rodovia após o KM 20 da rodovia e façam o retorno antes do fim dela.