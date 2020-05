Em 48 horas, Cotia confirma a morte de 10 pessoas por covid-19

Destaque

Em média, Cotia confirmou mais de 1 morte por covid-19 por dia de maio.





Maio chega ao fim neste domingo (31) com números preocupantes no que diz respeito ao covid-19 em Cotia. Neste mês, foram confirmadas 40 óbitos por causa do novo coronavírus na cidade, uma média de 1,29 por dia.





Apenas na últimas 48 horas, a cidade confirmou 10 mortes por causa do covid-19, na quinta-feira (29) Cotia tinha 53 mortes confirmadas, neste domingo (31) o número chegou a 63. Os dados são da secretaria de saúde de Cotia que divulga diariamente boletins epidemiológicos.





Veja o gráfico abaixo da evolução do número de óbitos em Cotia:









A notícia boa é que desde o início da pandemia 460 pessoas foram recuperadas e 155 pessoas entre confirmados e suspeitos tiveram alta hospitalar.





Veja o gráfico abaixo com os dados de infectados, recuperados, altas hospitalares e mortes.





Prefeitura pretende reabrir os comércios:

O Prefeito de Cotia Rogério Franco (PSD) fez parte da comissão de prefeitos da região que pediram a reavaliação da situação da cidade para que possa fazer parte da reabertura consciente da economia promovida pelo governo do estado. Saiba mais clicando aqui

Além das mortes, os números de infectados também deve alta preocupante neste mês, no dia 04 de maio (1º boletim epidemiológico do mês) a cidade tinha 192 pessoas infectadas, já no último dia do mês o número mais que triplicou e chegou a 723 pessoas.