Dupla é presa transportando mais de 800 Kg de maconha que tinha como destino Cotia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens no início da tarde desta sexta-feira (29), no km 345 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Ourinhos. Eles transportavam um carregamento de maconha que estava escondido no assoalho de um caminhão tipo boiadeiro que levava também três cavalos.





Segundo a PRF, a carga de entorpecente estava escondida em um fundo falso do caminhão, em pelo menos duas camadas de tabletes distribuídos por todo o assoalho do compartimento de cargas do veículo onde estavam os animais.





Os suspeitos e o caminhão foram encaminhados para Delegacia Sobre Entorpecentes (Dise), de Ourinhos, onde a droga foi pesada e resultou em 807 quilos de entorpecente.





Segundo o delegado Fernando da Silva Freitas, titular da Dise, os dois homens alegaram que receberam R$ 8 mil para levar a droga de Ponta Porã (MS) para Cotia.













Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas e levados para a cadeia de São Pedro do Turvo, onde ficaram à disposição da Justiça.