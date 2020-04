Destaque

Prefeito anunciou que vai decretar obrigatoriedade no Facebook nesta terça-feira (21).





Semana que vem o prefeito de Cotia deve baixar um decreto para obrigar a população a usar máscaras por todos os moradores. Segundo o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) antes de publicar o decreto o município deve realizar a aquisição de máscaras para poder distribuir para a população.





Sobre os comércios o prefeito pediu para que os comerciantes tenham paciência neste momento, segundo ele Cotia vai seguir as determinações do governo do estado.