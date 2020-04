Famílias carentes de Cotia podem se cadastrar para receber cesta básica

Destaque

O cadastro é feito pelo telefone e as famílias precisam atender aos requisitos.





As famílias carentes de Cotia podem se cadastrar para receber uma cesta básica do fundo social da cidade. O cadastro é feito pelo telefone e as famílias precisam atender aos requisitos abaixo:





Como se cadastrar?





O cadastro pode ser feito pelos telefones 4148-8995 e 4616-2974, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.





Quem pode se cadastrar?