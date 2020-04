"Hospital de Cotia tem 100% dos leitos de UTI estão ocupadas" diz Prefeito Rogério Franco

Destaque

Afirmação foi feita durante live na noite desta terça-feira (21).

O Prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) afirmou que os leitos de UTI do hospital de Cotia estão 100% ocupados, além disso Franco afirmou também que 70% da enfermaria está ocupado.As afirmações foram ditas em uma live que está acontecendo na noite desta terça-feira (21) no Facebook do prefeito.Em relação ao coronavírus, Cotia tem 96 casos confirmados da doença e 9 pessoas já morreram por causa do covid-19 (saiba mais ).