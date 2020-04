Queimada de grande proporção é vista no Jd. Isis em Cotia

Cotia

Houve registro de pelo duas grandes queimadas na cidade em apenas 24h.



Quem sofre com doenças respiratórias tem um outro problema para se preocupar, as queimadas. Desde a semana passada o Cotia e Cia vem recebendo fotos de leitores apontando queimadas no município.



Quem sofre com doenças respiratórias tem um outro problema para se preocupar, as queimadas. Desde a semana passada o Cotia e Cia vem recebendo fotos de leitores apontando queimadas no município.

Na manhã desta segunda-feira (27) uma queimada de grande proporção pode ser vista no bairro do Jd. Isis em Cotia. Ao menos dois caminhões dos bombeiros estão no local tentando evitar o alastramento do fogo.



Ontem (26) uma outra queimada foi vista próximo ao CT do SPFC.