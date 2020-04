Em Cotia, alunos do curso de teatro estão tendo aulas por videoconferência

cultura

Os alunos do Curso de Teatro de Cotia “Iniciação Teatral” estão participando das aulas remotamente, neste período de quarentena por conta da pandemia do novo Coronavírus. O curso é oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Cotia, por meio de uma parceria com a Cia Locarte – Arte & Cultura. O curso de Iniciação Teatral é realizado pelas professoras e arte educadoras Priscila Locarte e Nani Dambinskas.





“O atual cenário nos impõe a adoção de medidas criativas e novas formas de ensinar, de aprender e de se relacionar. Não imaginávamos um curso de teatro on-line, mas neste momento está sendo a solução para que os alunos interajam com as professoras e avancem no conteúdo”, disse Gilmar Almeida, Gestor de Cultura da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer.





Durante as aulas on-line, os alunos estão focados de forma intensiva na leitura dos roteiros de suas peças que serão apresentadas ao público na conclusão do curso. “Embora o teatro seja uma arte que requer o contato humano, nesses tempos tão difíceis, é fundamental não se deixar levar pelo desânimo. Por isso, resolvemos dar continuidade às aulas por vídeo conferência, - algo inédito em termos teatrais -, para que os alunos continuem mergulhados no universo da arte teatral, ainda que seja somente pela leitura e discussão dos textos, cenário e figurinos. A experiência tem sido muito boa e os alunos têm aproveitado bastante as aulas”, enfatizou a professora e arte educadora Priscila Locarte.