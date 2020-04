Lei que obriga uso de máscaras em Cotia vale a partir de sexta-feira (1)

Destaque

Atendimento ao público de comércios e no transporte público o uso da máscara será obrigatório.





O Prefeito de Cotia sancionou a lei que regulamenta o uso de máscaras no município. A obrigatoriedade vale a partir da próxima sexta-feira (1).





Segundo o texto será obrigatório por todos os envolvidos, de máscara facial nas seguintes situações: Atendimento ao público em todos os estabelecimentos com funcionamento autorizado; Utilização de meios de transporte público de passageiros; Desempenho de atividades laborais em ambientes compartilhados, nos setores público e privado.

Além disso já está valendo a recomendação do uso das máscaras na circulação de pessoas no território do Município de Cotia restrinja-se às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais.



Por se tratar de medida emergencial, que poderá perdurar por tempo indeterminado, caberá à Guarda Civil Municipal (GCM) e à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio fiscalizar o cumprimento de tais regras.





Caso as empresas não cumpram a lei, a GCM está autorizada a fechar o estabelecimento, notificando o infrator e posteriormente a Secretaria de Indústria e Comércio para a aplicação das sanções legais cabíveis.