Procon-SP e sindicato formam acordo para que o gás de cozinha seja vendido no máximo a R$ 70,00

O Procon-SP e o Sindicato das Empresas Representantes de Gás Liquefeito de Petróleo da Capital e dos Municípios da Grande São Paulo – SERGÁS -fecharam um acordo esta semana, limitando o preço de venda do botijão de gás de cozinha 13k a R$ 70,00.O sindicato, que representa aproximadamente 22 revendedores, afirmou que todos os seus associados venderão o botijão de gás na sede da revendedora cadastrada e legalizada junto à Agência Nacional de Petróleo – ANP, desde que o consumidor leve o seu botijão vazio para troca, pelo preço de R$ 70,00. Aqueles que cobrarem preço superior ao acordado terão que demonstrar que praticavam tais valores antes do período da pandemia. Caso o consumidor venha a solicitar a aquisição do gás para entrega em domicílio, será cobrada uma taxa pela conveniência, não superior ao valor de R$ 9,90.Visando coibir a prática de estoque, assim como revenda clandestina, o acordo, que tem validade até 30/7/2020, também estabelece que durante esse período a venda de gás será limitada ao máximo de um botijão por pessoa.”, afirma o Secretário de Defesa do Consumidor, Fernando Capez.Apenas no período da quarentena, já foram registradas 386 denúncias online contra preços abusivos do botijão de gás, nas redes sociais, aplicativo e site do Procon-SP.Considerando a orientação de manter o isolamento e evitar sair de casa, o Procon-SP disponibiliza canais de atendimentos à distância para receber denúncias, intermediar conflitos e orientar os consumidores: via internet ( www.procon.sp.gov.br ), aplicativo – disponível para Android e iOS – ou via redes sociais, marcando @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.